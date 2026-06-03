LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la quinta frazione

Notizia in breve

È partita oggi la quinta tappa del Giro d’Italia femminile 2026. La corsa è iniziata in mattinata e prosegue lungo il percorso previsto. Nel 2023, una frazione del Giro maschile era partita da Longarone e si era conclusa alle Tre Cime di Lavaredo, con la vittoria di un ciclista colombiano.