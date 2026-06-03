LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la quinta frazione
È partita oggi la quinta tappa del Giro d’Italia femminile 2026. La corsa è iniziata in mattinata e prosegue lungo il percorso previsto. Nel 2023, una frazione del Giro maschile era partita da Longarone e si era conclusa alle Tre Cime di Lavaredo, con la vittoria di un ciclista colombiano.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Nel 2023 una frazione del Giro d’Italia maschile era partita da Longarone: si arrivò alle Tre Cime di Lavaredo e vinse Santiago Buitrago. 13.17 Partita ufficialmente la quinta tappa del Giro d’Italia femminile 2026! 13.14 In una tappa del genere la grande speranza azzurra è Elisa Longo Borghini. 13.11 Van Der Breggen è anche leader della classifica scalatrici. 13.08 Saranno 144 i km da fare per arrivare sul traguardo di Santo Stefano di Cadore. 13.05 Ben quattro i GPM che il gruppo dovrà percorrere quest’oggi. 13.02 La vetta più alta che raggiungerà il Giro d’Italia femminile 2026 sarà il Colle delle Finestre. 🔗 Leggi su Oasport.it
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GIRO D'ITALIA WOMEN - STAGE 4 RECAP
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