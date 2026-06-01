LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la terza frazione
Alle 13.57, un gruppetto di ciclisti ha preso qualche metro di vantaggio sul resto della corsa, mentre la terza tappa del Giro d’Italia femminile 2026 è in corso. La gara è partita ufficialmente e i corridori si stanno affrontando lungo il percorso. La fuga si sta formando tra le squadre impegnate nella competizione, con le atlete che cercano di guadagnare terreno sulla strada.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Un grupetto prende qualche metro di vantaggio sul plotone. 13.54 Mancano 44 km al traguardo intermedio di Villa Manin di Passariano. 13.51 Primi tentativi di allungo in testa al gruppo. 13.48 Lo snodo decisivo della frazione di quest’oggi sarà il GPM di Montenars. 13.46 Partita ufficialmente la terza tappa del Giro d’Italia femminile 2026! 13.45 Il Giro d’Italia femminile non è mai parto dalla località veneta dove tra pochi prenderà il via la frazione odierna. 13.42 Tappa che vedrà protagonisti sia il Veneto, con la partenza da Bibione, che il Friuli Venezia-Giulia, con l’arrivo a Buja. 13.39 Il gruppo oggi dovrà percorrere 156 km e si inizierà a intravedere qualche passaggio interessante dopo le prime due frazioni completamente piatte. 🔗 Leggi su Oasport.it
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