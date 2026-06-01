LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la terza frazione

Notizia in breve

Alle 13.57, un gruppetto di ciclisti ha preso qualche metro di vantaggio sul resto della corsa, mentre la terza tappa del Giro d’Italia femminile 2026 è in corso. La gara è partita ufficialmente e i corridori si stanno affrontando lungo il percorso. La fuga si sta formando tra le squadre impegnate nella competizione, con le atlete che cercano di guadagnare terreno sulla strada.