LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita di Pietragavina il gruppo sta per rientrare sulle fuggitive

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 16.18 In gruppo continua a regnare la tranquillità, nessuna squadra sta tentando un’azione. Le fuggitive hanno 40? di vantaggio e tra 2 km termineranno l’ascesa. 16.16 30 km all’arrivo. Luccon e Van ‘t Geloof hanno perso le ruote delle tre compagne di fuga. 16.13 La caduta è stata provocata da una sbandata di Brand davanti, che ha provocato un effetto domino. 16.12 Nuova caduta in gruppo, questa volta nelle ultime posizioni del gruppo. 16.09 Sara Luccon è passata in testa al traguardo volante, battendo Alison Jackson. 16.07 Tra 1 km ci sarà lo sprint intermedio di Zavattarello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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