Durante la tappa del Giro d’Italia femminile 2026, il gruppo si sta avvicinando alle fuggitive. La corsa è stata temporaneamente rallentata a causa di una caduta che ha coinvolto Van der Breggen. La classifica generale vede il gruppo arrivare sulla scia delle fuggitive e si prevede il loro rientro nel plotone a breve. La corsa prosegue con le atlete che cercano di guadagnare posizioni in vista delle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 15.49 Il gruppo Van der Breggen è arrivato sulla scia delle ammiraglie e tra poco rientrerà davanti. 15.46 La Lidl – Trek sta facendo il ritmo nel plotone, continua a diminuire il vantaggio della fuga. 15.43 Van der Breggen si è rialzata dolorante e deve recuperare un minuto sul plotone, che ha 4? di svantaggio dalle cinque fuggitive. 15.42 Caduta nella parte alta del gruppo che ha coinvolto diverse compagne dellamaglia rosa, tra cui Cavallar. Sono rimaste coinvolte anche Chaira Consonni e Monica Trinca Colonel. 15.40 Coinvolta nella caduta la maglia rosa Van der Breggen. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alle fuggitive, Van der Breggen coinvolta in una caduta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WHAT A WIN | 2026 Women's Giro d'Italia Stage 2 Final KM's | TNT Sports Cycling

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alle tre fuggitiveIl gruppo si sta avvicinando alle tre fuggitive in questa tappa del Giro d’Italia femminile 2026.

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in trenta all’attacco, non c’è Van Der Breggen

Temi più discussi: DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Diciannovesima Tappa; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard festeggia la Tripla Corona. Eulalio stacca Piganzoli; Giro d’Italia, Michael Valgren vince la tappa da Cassano d'Adda a Andalo di 202 km; Giro d'Italia Women | 7ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT.

Non perderti la settima tappa del Giro d'Italia Donne Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #Ciclismo #Cycling #GirodItaliaWomen | @ILENIALazzaro @pisaneschi90 x.com

Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi Sorbolo Mezzani-Salice Terme: orari, percorso, tv. Elisa Balsamo ancora favoritaSettima tappa per il Giro d'Italia femminile 2026. In scena oggi la Sorbolo Mezzani-Salice Terme, frazione che non dovrebbe riservare grosse sorprese in ... oasport.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan domina l’ultima volata. Doppietta azzurra con Lonardi. Trionfo finale di VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 19:14 Termina qui la DIRETTA LIVE della ventunesima tappa del Giro ... oasport.it