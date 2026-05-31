Il gruppo si sta avvicinando alle tre fuggitive in questa tappa del Giro d’Italia femminile 2026. Alle 14.49, i treni delle velociste come Lidl Trek, Movistar e Picnic PostNL si sono formati in testa al gruppo. La corsa prosegue con le squadre che cercano di organizzare gli attacchi per raggiungere le fuggitive prima del traguardo. La situazione rimane molto combattuta, con le velociste pronte a scattare negli ultimi chilometri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 Iniziano a formarsi i treni delle velociste, Lidl Trek, Movistar e Picnic PostNL in testa al gruppo. 14.46 E’ di 30? il vantaggio rimasto alle tre fuggitive. 14.43 Mancano meno di 20 km al termine della frazione. 14.40 E’ sceso sotto il minuto il vantaggio delle tre battistrada. 14.37 Inizia la rimonta del gruppo, Movistar e Lidl Trek nelle prime posizioni. 14.34 Mavi García (UAE Team ADQ) è l’atleta più anziana in corsa, con 42 anni e 128 giorni. 14.31 Ecco le tre attaccanti di giornata: Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano), Elisa De Vallier e Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo). 14.28 Aumenta il vantaggio delle fuggitive, che è ora di 2’30”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina alle tre fuggitive

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Giro d'Italia femminile 2026 - (Chilometro zero P. 51)

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