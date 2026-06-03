Trenta ciclisti sono in fuga, senza la presenza di Van Der Breggen. La fuga si è formata durante la tappa del Giro d’Italia femminile 2026. La composizione attuale include Eleonora Camilla e altri corridori. La corsa prosegue con il gruppo che cerca di rientrare. Non ci sono variazioni di classifica ufficiale fino a questo momento. La corsa è ancora aperta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Questa la composizione della fuga: Eleonora Camilla Gasparrini, Lara Gillespie, Erica Magnaldi, Mireia Benito, Maya Kingma, Cecilie Uttrup Ludwig, Kristen Faulkner, Mirre Knaven, Lauren Dickson, Thalita De Jong, Marit Raaijmakers, Lucinda Brand, Amanda Spratt, Caroline Andeon, Nadia Gontova, Mareille Meijer, Émilie Morier, Becky Storrie, Valentina Cavallar, Marion Bunel, Viktória Chlado?ova e Mie Bjørndal Ottestad. 14.11 Le due azzurre citate in precedenza sono entrambe del Team UAE ADQ. 14.08 Eleonora Gasparrini ed Erica Magnaldi sono le due italiane nel gruppo di testa. 14.05 Ci sono diverse azzurre tra le fuggitive. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in trenta all’attacco, non c’è Van Der Breggen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Giro d'Italia 2026 Belongs To Jonas Vingegaard After Stage 21

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: devastante Van der Breggen, Longo Borghini paga quasi due minutiDurante la tappa odierna del Giro d’Italia femminile 2026, Van der Breggen ha concluso con un vantaggio significativo rispetto alle altre...

Anna van der Breggen sfreccia nella cronoscalata di Nevegal. Tappa e maglia rosa al Giro d’Italia femminileAnna van der Breggen ha vinto la cronoscalata di Nevegal al Giro d’Italia femminile, conquistando anche la maglia rosa.

Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le alpi con Passo Tre Croci e Sant’Antonio; Giro d'Italia Donne 2026: iscritte, favorite e dove vederlo in TV; GIRO D'ITALIA WOMEN. VAN DER BREGGEN DOMINA AL NEVEGAL; LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: devastante Van der Breggen, Longo Borghini paga quasi due minuti.

#GiroItaliaDonne - Results on X | Live Posts & Updates x.com

[SWL 2026] Stage Winners League – Giro d'Italia Donne 2026 - /r/peloton fantasy league reddit

Giro d’Italia Women, Van der Breggen vince la cronoscalata al Nevegal e si prende la rosaLa fuoriclasse olandese vince la prova contro il tempo della cronoscalata di 12,7km da Belluno al Nevegal (una salita lunga 11 km, con punte del 15%). Un dominio vero e proprio (le sue avversarie sono ... sport.sky.it

LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: devastante Van der Breggen, Longo Borghini paga quasi due minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:46 Taglia il traguardo Monica Trinca Colonel (Liv Alula Jayco). L'azzurra si è gestita benissimo lungo la ... oasport.it