A circa 33 chilometri dalla fine, il gruppo si mantiene compatto durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026. Alle 18.15, Justine Ghekiere ha perso contatto con il gruppo principale. Alle 18.12, il gruppo sta per concludere il secondo giro del percorso cittadino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15 Perde contatto Justine Ghekiere. 18.12 Il gruppo sta per terminare il secondo giro del tracciato cittadino. 18.09 L’olandese Lorena Wiebes è la favorita principale per la tappa odierna. 18.06 Mancano 34 km all’arrivo. 18.03 Si è concluso il primo giro nel circuito cittadino. 18.02 Human Powered Health in testa al gruppo. 17.59 Ritmo elevato in questa fase della corsa. 17.56 Dal momento dell’ingresso nel circuito cittadino non ci sono stati tentativi di allungo. 17.53 Mancano 44 km all’arrivo. 17.50 Gruppo compatto. 17.47 Ripresa la fuga. Si entra nel circuito cittadino di Ravenna. 17.44 Il plotone ha alzato il ritmo: margine della testa della corsa scende sotto il 1?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto ai -33 km

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 20 Preview: Final Mountain Test

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km al traguardo, gruppo compattoOggi, a circa 20 chilometri dal traguardo, il gruppo del Giro d’Italia 2026 si mantiene compatto.

Temi più discussi: Giro d’Italia: Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez non lascia nulla e realizza il tris, Ulissi sul podio; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Ventesima Tappa; 15 tappa Giro d'Italia 2026.

Vingegaard si è preso il primo Giro d'Italia della carriera! Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Moreno Moser la 20a tappa della Corsa Rosa Ti aspettiamo in diretta qui: youtube.com/live/rgBILobrI… x.com

Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 20 Gemona del Friuli-Piancavallo LIVE: Vingegaard alla conquista definitiva della maglia rosaLa cronaca in diretta della tappa 20 del Giro d'Italia 2026, Gemona del Friuli-Piancavallo: oggi il redde rationem per la classifica generale e soprattutto per il podio ... sport.virgilio.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ripresa la fuga, il gruppo entra nel circuito cittadino di RavennaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della prima tappa del Giro d’Italia 2026 ... oasport.it