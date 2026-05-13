Oggi il Giro d’Italia 2026 affronta una tappa caratterizzata da un gruppo compatto nei primi 10 km, prima che inizi a piovere copiosamente. I corridori sono ripartiti dopo una breve sosta, pronti a affrontare una lunga salita che si presenta pedalabile. La corsa prosegue sotto una pioggia intensa, mentre gli atleti cercano di mantenere il ritmo e di gestire le difficoltà del percorso. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 12:52 Ripartono gli scatti con l’avvio di questa lunga ma pedalabile ascesa. 12:51 Iniziata la salita di Prestieri. GPM di terza categoria che misura 13 km ed offre una pendenza media del 5% con punte al 9%. 12:50 Gruppo compatto con Filippo Ganna (Netcompany-INEOS Cycling Team) a fare l’andatura. 12:48 190 km all’arrivo. Sarà una giornata durissima 12:47 Corridori che indossano le mantelline. Temperatura attualmente di 14 gradi, ma sulla vetta della Montagna Grande di Viggiano sono segnalati appena 5 gradi. 12:46 Inizia a piovere, anzi a diluviare, sul percorso della quinta tappa del Giro d’Italia 2026 quando siamo giunti a 2 km dall’avvio del GPM di terza categoria di Prestieri.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 10 km, inizia a diluviare

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