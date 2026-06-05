La settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026 si è conclusa con una vittoria in volata di un’atleta italiana. La frazione, lunga 159 chilometri, si è svolta tra Sorbolo Mezzani e Salice Terme, con un percorso pianeggiante. Durante la corsa si sono registrati alcuni tentativi di fuga, prontamente neutralizzati dal gruppo. Nessuna variazione significativa in classifica generale, che rimane invariata dopo questa tappa. La corsa riprenderà con la prossima frazione programmata per domani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della settima tappa del Giro d’Italia 2026 femminile, Sorbolo Mezzani-Salice Terme di 159 km. Una frazione che, sulla carta, potrebbe favorire nuovamente le ruote veloci, con l’incognita della salita verso Pietragavina a meno di 30 km dall’arrivo. Le velociste, dunque, proveranno a sfruttare l’ultima occasione per loro in questa edizione della Corsa Rosa, prima del terribile weekend finale con il Colle delle Finestre e la tappa conclusiva di Saluzzo. Tra le favorite d’obbligo, in caso di arrivo in volata, ci sono le azzurre Elisa Balsamo (già a quota quattro successi) e Chiara Consonni; le rivali più accreditate sono l’irlandese Lara Gillespie e l’olandese Charlotte Kool. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altra buona occasione per Elisa Balsamo

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DEMI VOLLERING VINCE LA 5ª TAPPA DEL GIRO DITALIA FEMMINILE!

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