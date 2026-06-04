LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | poker di Elisa Balsamo a Brescello!

Notizia in breve

A Brescello, Elisa Balsamo ha vinto la tappa del Giro d’Italia 2026, realizzando un poker. Charlotte Kool, che aveva lavorato per le compagne, non è riuscita a entrare in top ten. La corsa prosegue con altri atleti che si contendono la maglia rosa. La gara si svolge lungo strade italiane, con numerosi sorpassi e cambi di ritmo. La giornata si conclude con questa vittoria e alcune posizioni di testa ancora da definire.