LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | poker di Elisa Balsamo a Brescello!
A Brescello, Elisa Balsamo ha vinto la tappa del Giro d’Italia 2026, realizzando un poker. Charlotte Kool, che aveva lavorato per le compagne, non è riuscita a entrare in top ten. La corsa prosegue con altri atleti che si contendono la maglia rosa. La gara si svolge lungo strade italiane, con numerosi sorpassi e cambi di ritmo. La giornata si conclude con questa vittoria e alcune posizioni di testa ancora da definire.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Ancora una volta prova deludente di Charlotte Kool. L’olandese aveva fatto tirare le compagne di squadra, ma non è riuscita ad entrare in top ten. 18.05 Ecco la top ten odierna: 1 BALSAMO Elisa Lidl – Trek 3:54:02 2 COLES-LYSTER Maggie Human Powered Health 0:00 3 BAKER Georgia Liv AlUla Jayco 0:00 4 GERY Célia FDJ United – SUEZ 0:00 5 CONSONNI Chiara CANYONSRAM 0:00 6 VERHULST-WILD Gladys AG Insurance – Soudal Team 0:00 7 GILLESPIE Lara UAE Team ADQ 0:00 8 WILLIAMS Lily Human Powered Health 0:00 9 ZAMBELLI Alessia Top Girls Fassa Bortolo 0:00 10 VOLSTAD Alexandra EF Education-Oatly 0:00 18.02 Marianne Vos è stata l’ultima atleta a vincere 4 tappe al Giro, nel 2019. 🔗 Leggi su Oasport.it
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