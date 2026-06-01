LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Elisa Balsamo cala il tris a Buja!

Notizia in breve

Elisa Balsamo ha vinto la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile, ottenendo il suo terzo successo consecutivo e il trentacinquesimo in carriera. La corsa si è svolta a Buja, dove la ciclista ha tagliato il traguardo prima delle altre concorrenti. La gara è stata seguita in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.