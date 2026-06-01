LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Elisa Balsamo cala il tris a Buja!
Elisa Balsamo ha vinto la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile, ottenendo il suo terzo successo consecutivo e il trentacinquesimo in carriera. La corsa si è svolta a Buja, dove la ciclista ha tagliato il traguardo prima delle altre concorrenti. La gara è stata seguita in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Terza vittoria consecutiva per Balsamo, trentacinquesima in carriera. 17.28 ELISA BALSAMO!!! Tris della maglia rosa, che ha staccato di forza tutte le avversarie. 17.27 Inizia la rampa che porta al traguardo, Haugset sta per essere ripresa. 17.27 ULTIMO KM! Haugset ha 7? di vantaggio sul plotone. 17.26 Nemmeno Chiara Consonni è presente nel gruppo. 17.25 2 km alla conclusione. Haugset mantiene 8? di vantaggio sul gruppo, ma il finale in salita non la favorisce. 17.24 Mancando diverse velociste all’appello, alcune big potrebbero provare a sprintare per gli abbuoni. 17.22 4 km al traguardo. FDJ Suez e Movistar stanno provando a riportarsi sotto ad Haugset. 🔗 Leggi su Oasport.it
ELISA BALSAMO PER LA DOPPIETTA AL GIRO D'ITALIA FEMMINILE! 2 SU 2 E MAGLIA ROSA, INIZIO PERFETTO
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