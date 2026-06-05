Alle 17.02, la seconda sessione di prove libere del GP Monaco 2026 è iniziata. La maggior parte dei piloti ha scelto di partire con le gomme medie, cercando di ottimizzare le prestazioni sul circuito cittadino. Tra i più attesi ci sono la Ferrari e Antonelli, entrambi pronti a testare le proprie vetture nelle condizioni di questa giornata. La pista è ancora molto trafficata mentre le vetture si susseguono in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 La maggior parte dei piloti in pista con le gomme medie. 17.01 Tanto traffico in pista e il fattore impeding potrebbe incidere nelle qualifiche. 17.00 VIA ALLA FP2! 16.59 Ci si prepara a entrare in pista. La variabile traffico andrà considerata nella massimizzazione della prestazione. 16.57 Ci si prepara a una sessione importante per determinare il set-up. 16.55 5? al via della FP2. 16.53 Si lavora nel box della Red Bull sulla vettura di Hadjar, andato contro le barriere nella FP1. 16.51 Ferrari che quindi va in cerca di conferme in questa sessione, per avere i giusti back. 16.49 La Ferrari di Leclerc ha impressionato per l’incredibile stabilità in trazione e l’agilità nei tratti lenti, in particolare nel settore delle Piscine e al Tornantino del Grand Hotel. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: via alla FP2! Ferrari e Antonelli molto attesi

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