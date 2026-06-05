LIVE F1 GP Monaco 2026 in DIRETTA | Ferrari dominante nella prima sessione Antonelli davanti a Russell Alle 17.00 le FP2

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima sessione di prove libere del GP Monaco 2026, la Ferrari ha ottenuto il miglior tempo, con un crono di 1:13. Al secondo posto si è piazzato Antonelli, davanti a Russell. Le FP2 sono programmate per le 17.00.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:13.978 4 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.226 4 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.513 3 4 Kimi Antonelli Mercedes +0.559 4 5 George Russell Mercedes +1.005 4 6 Lando Norris McLaren +1.313 4 7 Nico Hulkenberg Audi +1.365 3 8 Oscar Piastri McLaren +1.587 6 9 Gabriel Bortoleto Audi +1.772 4 10 Pierre Gasly Alpine +1.850 3 11 Alexander Albon Williams +2.011 3 12 Carlos Sainz Williams +2.063 4 13 Isack Hadjar Red Bull Racing +2.170 2 14 Sergio Perez Cadillac +2.192 5 15 Franco Colapinto Alpine +2.211 3 16 Oliver Bearman Haas F1 Team +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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