LIVE F1 GP Monaco 2026 in DIRETTA | via alla FP1!

Alle 13.39, Leclerc è tornato in pista per un giro cronometrato, mentre Hamilton ha concluso il suo. Hamilton ha aumentato il suo vantaggio su Verstappen, portandolo a 0,360 secondi. La sessione di prove libere del GP Monaco 2026 è in corso, con le vetture che continuano a girare sul circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 Leclerc torna in pista e si lancia per un giro cronometrato, mentre Hamilton ha completato il suo giro e porta il suo vantaggio a 0?360 su Verstappen. 13.38 Verstappen si porta a 0?085 da Hamilton, mentre le McLaren sono terza e quarta a 1?039 e a 1?288 con Piastri e Norris. Leclerc è rientrato ai box. 13.36 Hamilton si porta in vetta in 1’15?892 a precedere di 0?581 Verstappen e di 1?039. Stanno girando tutti con gomme dure. 13.36 Le tornate si susseguono senza soluzione di continuità: Verstappen, Leclerc, Hulkenberg, Antonelli e Piastri nelle prime cinque posizioni. 13.35 Leclerc si scuote e si porta davanti a tutit in 1’17?353 precedere Antonelli, ma Verstappen migliora e porta il limite a 1’17?353. 🔗 Leggi su Oasport.it

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