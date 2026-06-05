Alle 13:30 è iniziata la prima sessione di prove libere del GP di Monaco 2026, con Antonelli impegnato sul circuito del Principato. La Ferrari si prepara a confrontarsi con le altre scuderie durante questa fase di qualifiche e prove, mentre gli appassionati seguono gli aggiornamenti in tempo reale. La sessione si svolge con condizioni climatiche stabili e senza incidenti segnalati fino a questo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 “ Non avevo una scadenza precisa in mente. Per me era tutto molto chiaro: amo questo team e credo che sia evidente anche all’esterno. Credo nel progetto e ho grande fiducia in Vasseur e nella sua capacità di riportare la Ferrari al vertice. Per questo motivo sono qui e continuerò a esserlo. Il titolo nel 2026? Le cose possono cambiare molto velocemente ed è ancora troppo presto per fare previsioni. C’è però una grande motivazione nel tentativo di avvicinarci alla Mercedes “, ha dichiarato Charles Leclerc. 13.00 Un week end particolare per Charles Leclerc, a casa sua e davanti al proprio pubblico, dopo l’annuncio del rinnovo di contratto con la Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: dalle 13:30 la FP1, Antonelli alla prova del Principato. Attese per la Ferrari

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