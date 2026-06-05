LIVE F1 GP Monaco 2026 in DIRETTA | tra poco la FP1 attesa per la Ferrari Antonelli alla prova

Tra pochi minuti si svolgerà la prima sessione di prove libere del GP Monaco 2026, con l’attenzione rivolta alla Ferrari. Durante l’evento, il pilota ha condiviso il suo rapporto con il Principato, sottolineando come esistano due Monaco distinte: quella legata alla Formula 1 e quella della vita di tutti i giorni. La sessione è in corso e si attendono aggiornamenti sui tempi e le performance delle vetture.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 Infine, Leclerc ha raccontato il rapporto speciale con il Principato: “ Esistono due Monaco: quella della Formula 1 e quella della vita quotidiana. Per me questa è casa. Qui ci sono i miei amici ed è un luogo molto più intimo di quanto si possa immaginare. È l’aspetto che apprezzo di più “. 13.09 Sul piano tecnico, il monegasco individua nella Mercedes il principale riferimento anche in questa tappa: “ La Mercedes dispone di un vantaggio significativo. Mi aspetto competitività anche da McLaren e Red Bull. Noi abbiamo sofferto soprattutto sui rettilinei nelle prime gare della stagione e, sotto questo aspetto, Monaco potrebbe aiutarci. 🔗 Leggi su Oasport.it

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