LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | tra poco la FP2 Ferrari in cerca di risposte Mercedes riferimento

Tra poche ore si svolgerà la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, con la Ferrari alla ricerca di risposte dopo i risultati della prima fase. La Mercedes si pone come riferimento in classifica, mentre il pilota quattro volte campione del mondo ha registrato un distacco di circa otto decimi dalla vetta. La sessione FP1 si è conclusa con i primi tempi e le qualifiche in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 06.47 Il pilota quattro volte campione del mondo ha accusato quasi 8 decimi di distacco dalla vetta (+0.791 per l’esattezza), subito davanti al neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) ottavo a 863 millesimi, quindi nono il francese Esteban Ocon (Haas) A 835, mentre completa la top10 l’inglese Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 999. 06.44 Ad ogni modo Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione in 1:31.955 a 289 millesimi da Russell, mentre Lewis Hamilton è in sesta in 1:32.040 a 374. Non va oltre la settima posizione, invece, Max Verstappen (Red Bull). 06. 🔗 Leggi su Oasport.it

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