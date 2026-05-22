Alle libere del Gran Premio del Canada 2026, Piastri ha registrato il miglior tempo, mentre Hamilton si è avvicinato in seconda posizione, distanziato di circa 0,442 secondi. Poco prima della bandiera rossa, il pilota britannico ha migliorato la sua performance, portando la Ferrari al secondo posto. Contemporaneamente, Antonelli e Leclerc hanno dedicato le sessioni all’analisi del set-up, concentrandosi sulle regolazioni delle vetture. La sessione si è conclusa con queste posizioni, lasciando alcune indicazioni sulle strategie future.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:00 Poco prima della bandiera rossa, c’è stato il miglioramento di Hamilton che ha portato la Ferrari in seconda posizione a 0?442. 18.59 Attenzione, BANDIERA ROSSA! Albon va a muro con la Williams e sessione sospesa. Non ci sono conseguenze per lui, ma danneggiata la vettura di Grove. In uscita da curva-7 è avvenuto il crash. 18.57 Piastri si porta davanti a tutti in 1’14?963 a precedere di 0?451 Russell e di 0?788 Antonelli. Hamilton è quinto a 1?112 e Leclerc settimo a 1?230. Tutti stanno girando con gomme dure. 18.56 Russell e Antonelli si sfidano: il britannico porta il suo limite a 1’15?414 a precedere di 0?337 Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Piastri svetta nelle libere, Hamilton in scia. Antonelli e Leclerc studiano il set-up

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