LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Piastri svetta nelle libere Hamilton in scia Antonelli e Leclerc studiano il set-up
Alle libere del Gran Premio del Canada 2026, Piastri ha registrato il miglior tempo, mentre Hamilton si è avvicinato in seconda posizione, distanziato di circa 0,442 secondi. Poco prima della bandiera rossa, il pilota britannico ha migliorato la sua performance, portando la Ferrari al secondo posto. Contemporaneamente, Antonelli e Leclerc hanno dedicato le sessioni all’analisi del set-up, concentrandosi sulle regolazioni delle vetture. La sessione si è conclusa con queste posizioni, lasciando alcune indicazioni sulle strategie future.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:00 Poco prima della bandiera rossa, c’è stato il miglioramento di Hamilton che ha portato la Ferrari in seconda posizione a 0?442. 18.59 Attenzione, BANDIERA ROSSA! Albon va a muro con la Williams e sessione sospesa. Non ci sono conseguenze per lui, ma danneggiata la vettura di Grove. In uscita da curva-7 è avvenuto il crash. 18.57 Piastri si porta davanti a tutti in 1’14?963 a precedere di 0?451 Russell e di 0?788 Antonelli. Hamilton è quinto a 1?112 e Leclerc settimo a 1?230. Tutti stanno girando con gomme dure. 18.56 Russell e Antonelli si sfidano: il britannico porta il suo limite a 1’15?414 a precedere di 0?337 Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Leclerc leader nelle libere! Hamilton in scia, Antonelli con problemi
Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli svetta nelle prove libere, Hamilton e Leclerc valutano le novità in Ferrari
P300.it - Motorsport Media. . Era da un po' che, su P300, non parlavamo di F1 in diretta, ma rimedieremo con gli interessi questa sera, con la seconda live della settimana. In questa nuova puntata di Fastlane, in programma alle 21:00, tratteremo il GP Miami co facebook
Gli orari TV del GP Canada 2026 di F1 a Montreal. Scopri la programmazione di Sky e NOW e gli appuntamenti in diretta in chiaro su TV8 per la Sprint. #formula1 #f1 #canada #tv8 #sky #now x.com
DIRETTA F1 | GP Canada 2026: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]Diretta F1 Canada - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Montréal dove, a partire dalle 18:30 si disputerà il primo e unico turno di Prove Libere del Gran ... f1grandprix.motorionline.com
Guardare il GP del Canada di F1 2026 gratis - ecco come faccio a trasmettere il Gran Premio canadese gratis dalla Germania reddit
F1 GP Canada LIVE, prove libere e qualifiche sprint in diretta: Ferrari in pista con Leclerc e HamiltonLa diretta del GP Canada della Formula 1 2026, in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati ... fanpage.it