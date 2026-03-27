LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Piastri svetta nella FP2 davanti ad Antonelli Leclerc ed Hamilton faticano con le soft

Da oasport.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, Piastri ha ottenuto il miglior tempo, precedendo Antonelli, Leclerc e Hamilton. Leclerc ha affrontato difficoltà nel migliorare il suo giro a causa del traffico incontrato in alcune sezioni del circuito. Hamilton e Leclerc hanno riscontrato problemi con le gomme soft, rallentando le loro prestazioni. La sessione continua con aggiornamenti sui tempi e le strategie delle scuderie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1  LA CRONACA DELLE FP1 07.35 Leclerc non migliora anche per via del traffico incontrato nel t-2 e nel t-3. 07.33 Ha provato a rilanciarsi Antonelli, che però non è riuscito a migliorare la sua prestazione. 07.31 Migliora Russell che si porta in terza posizione a 0?205 da Piastri. 07.29 Verstappen è settimo a 1?376, mentre Norris non ha potuto completare il suo giro per problemi tecnici. 07.27 Con gomme soft Piastri davanti a tutti in 1’30?133 a precedere di 92 millesimi Antonelli e di 0?713 Leclerc. A 1?003 troviamo Russell davanti a Hamilton. Distacchi importanti per la Rossa che fatica ad accendersi con le gomme soft. 🔗 Leggi su Oasport.it

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