LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Piastri svetta nella FP2 davanti ad Antonelli Leclerc ed Hamilton faticano con le soft

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, Piastri ha ottenuto il miglior tempo, precedendo Antonelli, Leclerc e Hamilton. Leclerc ha affrontato difficoltà nel migliorare il suo giro a causa del traffico incontrato in alcune sezioni del circuito. Hamilton e Leclerc hanno riscontrato problemi con le gomme soft, rallentando le loro prestazioni. La sessione continua con aggiornamenti sui tempi e le strategie delle scuderie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07.35 Leclerc non migliora anche per via del traffico incontrato nel t-2 e nel t-3. 07.33 Ha provato a rilanciarsi Antonelli, che però non è riuscito a migliorare la sua prestazione. 07.31 Migliora Russell che si porta in terza posizione a 0?205 da Piastri. 07.29 Verstappen è settimo a 1?376, mentre Norris non ha potuto completare il suo giro per problemi tecnici. 07.27 Con gomme soft Piastri davanti a tutti in 1’30?133 a precedere di 92 millesimi Antonelli e di 0?713 Leclerc. A 1?003 troviamo Russell davanti a Hamilton. Distacchi importanti per la Rossa che fatica ad accendersi con le gomme soft. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri svetta nella FP2 davanti ad Antonelli, Leclerc ed Hamilton faticano con le soft Articoli correlati LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Leclerc svetta nella FP2, sessione difficile da intepretareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07. Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Russell precede Antonelli, Leclerc 4° davanti a Hamilton Contenuti utili per approfondire LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: La F1 in Giappone: il PROGRAMMA del tezo appuntamento del Mondiale 2026; DIRETTA F1, GP Giappone 2026: LIVE prove libere 2 - Live - Formula 1; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: McLaren e Ferrari inseguono le Mercedes. Alle ore 7.00 la FP2; Diretta F1 – GP Giappone 2026: cronaca LIVE delle FP1 libere 1. Diretta F1 | GP Giappone 2026: Live prove libere 2 [Tempi e commento]Diretta F1 Suzuka – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Suzuka dove, a ... msn.com LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri svetta nella FP2 davanti ad Antonelli, Leclerc ed Hamilton faticano con le softCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07:00 In pista anche le Ferrari: Leclerc ed Hamilton con gomme ... oasport.it LIVE #F1 | Gran Premio del Giappone, Libere 2 #JapaneseGP x.com La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone si chiude nel segno della Mercedes, con George Russell autore del miglior tempo in 1:31.666. Il britannico ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e la McLaren - facebook.com facebook