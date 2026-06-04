La Formula 1 sbarca finalmente in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana del 5,6, e 7 giugno sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il Vecchio Continente comincia, dunque, la sua lunga porzione di calendario con una grande classica e istituzione del Mondiale stesso. Un Mondiale che, dopo cinque round, vede saldamente al comando Kimi Antonelli. Il diciannovenne italiano ha vinto quattro delle cinque gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. L’inglese, talvolta è stato sovrastato nelle prestazioni (come a Miami), altre è stato costretto a fronteggiare situazioni indipendenti dalla sua volontà (vedi la batteria traditrice di Montreal). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, GP Monaco 2026. Kimi Antonelli dovrà fronteggiare un Russell arrembante. Ferrari cerca l’exploit nelle stradine di Montecarlo

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