LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Antonelli tallona Russell McLaren davanti alla Ferrari Alle 7.00 le FP2

Alle 7:00 sono iniziate le prove libere 2 del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1. Durante le prime sessioni, il pilota italiano si trova a poca distanza dal britannico, mentre la McLaren si posiziona davanti alla Ferrari nella classifica dei tempi. La cronaca delle FP1 si è conclusa alle 4:38, e gli approfondimenti continueranno con gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 04.38 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 07.00 per la FP2. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di nottata. 04.36 Miglior sessione dell’anno per ora per le McLaren che si piazzano in terza e quarta posizione, subito davanti alle Ferrari che sembrano aver chiude una FP1 tutto sommato lineare. 04.34 Va in archivio, quindi, una FP1 che conferma le previsioni, ovvero una Mercedes davanti a tutti anche a Suzuka. Buona sul giro secco, impressionante sul passo gara. 04.32 CLASSIFICA TEMPI FP1 1 George RussellMercedes 1:31. 🔗 Leggi su Oasport.it

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La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone si chiude nel segno della Mercedes, con George Russell autore del miglior tempo in 1:31.666. Il britannico ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e la McLaren - facebook.com facebook

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