LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Antonelli batte Russell nelle libere Ferrari in sofferenza in rettilineo Dalle 22 | 30 la Sprint Qualifying

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19.52, l’ordine dei tempi vede al primo posto un pilota con una Mercedes, con il miglior tempo di 1:13. A seguire, nelle libere del GP del Canada 2026, il pilota italiano si è distinto battendo il britannico su una vettura di un concorrente. La Ferrari ha mostrato difficoltà nel tratto in rettilineo, evidenziando problemi di velocità. La sessione si è conclusa con la partenza della Sprint Qualifying prevista alle 22:30, che determinerà la griglia di partenza della gara principale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:13.402 4 2 George Russell Mercedes +0.142 4 3 Lewis Hamilton Ferrari +0.774 4 4 Charles Leclerc Ferrari +0.953 4 5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.964 5 6 Lando Norris McLaren +1.397 5 7 Oscar Piastri McLaren +1.561 5 8 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.050 4 9 Nico Hülkenberg Audi +2.296 6 10 Fernando Alonso Aston Martin +2.461 5 11 Gabriel Bortoleto Audi +2.812 4 12 Isack Hadjar Red Bull Racing +2.851 4 13 Esteban Ocon Haas F1 Team +3.095 5 14 Alexander Albon Williams +3.240 2 15 Carlos Sainz Williams +3.258 5 16 Pierre Gasly Alpine +3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Antonelli batte Russell nelle libere, Ferrari in sofferenza in rettilineo. Dalle 22:30 la Sprint Qualifying
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