LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Antonelli batte Russell nelle libere Ferrari in sofferenza in rettilineo Dalle 22 | 30 la Sprint Qualifying

Alle 19.52, l’ordine dei tempi vede al primo posto un pilota con una Mercedes, con il miglior tempo di 1:13. A seguire, nelle libere del GP del Canada 2026, il pilota italiano si è distinto battendo il britannico su una vettura di un concorrente. La Ferrari ha mostrato difficoltà nel tratto in rettilineo, evidenziando problemi di velocità. La sessione si è conclusa con la partenza della Sprint Qualifying prevista alle 22:30, che determinerà la griglia di partenza della gara principale.

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