LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Antonelli cerca conferme la Ferrari prova la ‘macarena’

Oggi si tiene il terzo appuntamento del Campionato del Mondo di Formula Uno 2026 sul circuito giapponese. La giornata inizia con le prove libere, durante le quali il pilota italiano cerca conferme dopo le recenti performance, mentre la squadra di punta tenta di mettere a punto la vettura. La sessione è trasmessa in diretta, con aggiornamenti sugli orari e sui risultati delle sessioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Suzuka si inizierà a fare sul serio con una giornata dedicata alle prove libere che permetterà a team e piloti di trovare il giusto bilanciamento su uno dei lay-out più difficili e indicativi dell’intero calendario. Chi vince qui sa che potrà farlo in ogni tipologia di pista fino ad Abu Dhabi. Quale sarà il programma della giornata? Il venerdì nipponico prenderà il via alle ore 03. 🔗 Leggi su Oasport.it

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