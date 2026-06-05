Nella prima sessione di prove libere del GP Monaco 2026, il pilota Antonelli ha segnato il miglior tempo in 1’14”537 utilizzando gomme medie. La sua prestazione ha superato quella degli altri concorrenti, posizionandosi in cima alla classifica. La squadra di appartenenza di Antonelli attende ora di conoscere la risposta della Ferrari, che potrebbe intervenire con aggiornamenti o strategie diverse per la seconda parte di sessione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Antonelli vola e si porta in vetta in 1’14?537 con gomme medie. Gran crono di Kimi. 14.01 C’è ora la McLaren di Norris in pista con gomme medie. 14.00 Virtual Safety Car in questo momento. Probabilmente per pulire la pista. 13.59 Ferrari che sono rientrate ai box, mentre Antonelli ha completato il suo giro con gomme dure, non medie. 13.58 Russell con gomme medie si porta in nona posizione a 1?796. Antonelli completa il suo giro con le medie e non migliora di qualche centesimo il suo crono. 13.57 Nel frattempo Hamilton va dritto in curva-1, riuscendo a rimediare. 13.57 Ferrari che sta dimostrando una grande velocità nella percorrenza delle curve lente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Antonelli svetta nella FP1, si attende la risposta della Ferrari

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