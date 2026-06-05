LIVE Cobolli-Arnaldi Roland Garros 2026 in DIRETTA | storico derby che vale la finale a Parigi

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi stanno affrontando la semifinale di Roland Garros 2026, con il vincitore che accederà alla finale Slam a Parigi. La partita si sta svolgendo in diretta, con i due tennisti impegnati in un match decisivo. I primi set sono stati giocati, ma il punteggio preciso non è stato comunicato. La sfida prosegue con grande tensione, in attesa del risultato finale che determinerà il primo finalista dello Slam.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo derby di semifinale del Roland Garros 2026 tra Flavio COBOLLI e Matteo ARNALDI, si gioca per una finale Slam. Uno dei due giovani azzurri oggi scriverà una pagina indelebile della propria carriera, issandosi per la prima volta in una finale di un Grand Slam. I due arrivano in due momenti estremamente diversi a questo appuntamento storico per il tennis italiano, che senza Sinner e Musetti è riuscito a piazzare anche in questa edizione dello Slam parigino un paio di giocatori maschi in semifinale. Il ligure ci arriva da ‘ fenice ‘, visto che fino ad aprile la stagione era stata fallimentare e costantemente condizionata dall’infortunio al piede che lo ha fatto uscire anche dai primi 100 giocatori del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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