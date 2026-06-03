Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si affrontano negli ottavi di finale di Roland Garros 2026, in una partita valida per l’accesso alle semifinali. La sfida si gioca in diretta e rappresenta l’ultimo match del turno. La partita è seguita in tempo reale da OA Sport, con aggiornamenti sulla progressione del punteggio e sugli eventuali momenti decisivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, valevole come ultimo quarto di finale del Roland Garros 2026. Si tratta appena del secondo derby azzurro della storia che mette in palio l’accesso alla semifinale di uno Slam (nel singolare maschile), dopo il successo di Jannik Sinner su Lorenzo Musetti allo US Open 2025. Non capitava inoltre da 35 anni di assistere ad un quarto di finale Major disputato da due tennisti al di fuori della top100 mondiale, con l’ultimo precedente che risale al match tra l’italiano Cristiano Caratti e lo statunitense Patrick McEnroe (fratello minore di John) agli Australian Open 1991. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Arnaldi, Roland Garros 2026 in DIRETTA: derby storico che vale la semifinale!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roland Garros 2026 p. 8: Tris storico a Parigi!

Notizie e thread social correlati

LIVE Berrettini-Comesaña, Roland Garros 2026 in DIRETTA: tra poco al via il match che vale gli ottaviTra poco inizia il match tra Berrettini e Comesaña agli ottavi di finale di Roland Garros 2026.

Roland Garros: un italiano è già in semifinale, Arnaldi e Berrettini superMatteo Arnaldi ha vinto contro Frances Tiafoe in una partita durata più di cinque ore e si è qualificato per i quarti di finale a Roland Garros.

Temi più discussi: Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi oggi al Roland Garros 2026: quando gioca, programma, orario e dove vedere · Tennis ATP; LIVE Roland Garros: Arnaldi batte Tiafoe in un match folle! Derby ai quarti con Berrettini; Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros, a che ora si gioca e dove vedere il derby italiano in TV e streaming; Dove vedere in tv Berrettini-Arnaldi, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming.

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. In campo Flavio Cobolli ed il derby Berrettini vs Arnaldi (Live) x.com

Roland Garros R4: M. Arnaldi def. [19] F. Tiafoe 7-6(5), 6-7(5), 3-6, 7-6(3), 6-4 reddit

Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros, a che ora si gioca e dove vedere il derby italiano in TV e streamingIl derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si disputerà stasera al Roland Garros. Dalle ore 20:15 si gioca, diretta TV solo su Eurosport. fanpage.it

Berrettini-Arnaldi, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di finale del Roland GarrosUna certezza su tutte, ci sarà un tennista italiano in semifinale e bisogna capire solo quale Matteo staccherà il pass ... tuttosport.com