LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos Roland Garros 2026 in DIRETTA | si parte con gli azzurri al servizio
Durante la partita di doppio maschile a Roland Garros 2026, Zeballos ha messo a segno un passante di rovescio incrociato vincente, portando il punteggio a 30-30. I giocatori italiani hanno iniziato il match al servizio, mentre i rivali sono riusciti a rispondere con questo punto deciso. La partita procede con scambi intensi e colpi di alta qualità.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Passante di rovescio incrociato vincente di Zeballos. 30-15 Incontro ravvicinato a rete tra Bolelli e Granollers vinto dallo spagnolo. 30-0 Altra prima vincente del piemontese. 15-0 Subito una buona prima di Vavassori. PRIMO SET 12:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti si partirà con gli azzurri al servizio. 12:03 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo BolelliVavassori e GranollersZeballos. 11:58 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo dei tennisti. 11:53 La coppia vincente troverà in finale quella composta dal finlandese Harri Heliovaara e dall’inglese Henry Patten. 🔗 Leggi su Oasport.it
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