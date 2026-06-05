LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos Roland Garros 2026 in DIRETTA | si parte con gli azzurri al servizio

Notizia in breve

Durante la partita di doppio maschile a Roland Garros 2026, Zeballos ha messo a segno un passante di rovescio incrociato vincente, portando il punteggio a 30-30. I giocatori italiani hanno iniziato il match al servizio, mentre i rivali sono riusciti a rispondere con questo punto deciso. La partita procede con scambi intensi e colpi di alta qualità.