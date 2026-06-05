Alle 12:00 si gioca la semifinale di doppio maschile tra BolelliVavassori e GranollersZeballos a Roland Garros 2026. La coppia che uscirà vincente affronterà in finale il duo formato dal finlandese Heliovaara e dall’inglese Patten.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:53 La coppia vincente troverà in finale quella composta dal finlandese Harri Heliovaara e dall’inglese Henry Patten. 11:48 Quello che andremo a commentare sarà il settimo confronto diretto in assoluto tra le due compagini con gli azzurri avanti 4-2 dopo il recente successo maturato in finale sulla terra rossa di Roma. 11:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di BolelliVavassori-GranollersZeballos. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei protagonisti della semifinale. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di semifinale di doppio maschile del Roland Garros 2026 tra Simone BolelliAndrea Vavassori e la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, Roland Garros 2026 in DIRETTA: dalle 12.00 la semifinle degli azzurri

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Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos: gli highlights della FINALE di Roma

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