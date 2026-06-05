LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve un’impresa contro due specialisti
Alle 10:00 si gioca la semifinale di doppio maschile a Roland Garros 2026 tra la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori e i favoriti Granollers e Zeballos. La partita si svolge sulla terra battuta parigina, con i due team che si affrontano in un match che si preannuncia equilibrato. La sfida è visibile in diretta streaming e aggiornamenti sono disponibili sulla piattaforma dedicata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di semifinale di doppio maschile del Roland Garros 2026 tra Simone BolelliAndrea Vavassori e la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. Settimo confronto diretto in assoluto tra le due compagini con gli azzurri avanti 4-2 dopo il recente successo maturato in finale sulla terra rossa di Roma. I vincenti dell’incontro troveranno in finale il finlandese Harri Heliovaara e l’inglese Henry Patten. Gli italiani arrivano all’appuntamento con il penultimo atto del torneo parigino dopo aver trionfato agli Internazionali d’Italia dinanzi al pubblico amico. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos: gli highlights della FINALE di Roma
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DIRETTA LIVE - Bolelli/Vavassori sfidano in finale a Roma Granollers/Zeballos in una sfida che si preannuncia durissima! facebook
FINALEEEEEEEE Vittoria storica per Bolelli e Vavassori, che sconfiggono Harrison/Skupski 7-6, 3-6, 10-6 e affronteranno Granollers/Zeballos per il titolo x.com
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