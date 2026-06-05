LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve un’impresa contro due specialisti

Notizia in breve

Alle 10:00 si gioca la semifinale di doppio maschile a Roland Garros 2026 tra la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori e i favoriti Granollers e Zeballos. La partita si svolge sulla terra battuta parigina, con i due team che si affrontano in un match che si preannuncia equilibrato. La sfida è visibile in diretta streaming e aggiornamenti sono disponibili sulla piattaforma dedicata.