Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos Roland Garros 2026 | c’è la diretta in chiaro! Orario canale streaming

Le semifinali di doppio maschile a Roland Garros 2026 vedranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidare la coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro, con orario e canale disponibili sui principali palinsesti televisivi e piattaforme streaming. La sfida si svolgerà nel rispetto del calendario del torneo e sarà accessibile a chi desidera seguire l’evento senza abbonamenti a pagamento.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos nella semifinale del Roland Garros 2026. L’appuntamento sulla terra rossa di Parigi è per venerdì 5 giugno alle ore 12.00, quando la partita aprirà il programma di giornata sul Court Simonne Mathieu e farà da preludio a quello che succederà a partire dalle ore 13.30 sul Court Philippe Chatrier con le semifinali del singolare maschile. In attesa del derby tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli (previsto non prima delle ore 19.00), il binomio tricolore dovrà vedersela contro degli assoluti specialisti in uno... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Heliovaara/Patten vs Bolelli/Vavassori | QF Highlights | Rome 2026

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