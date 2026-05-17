LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos ATP Roma 2026 in DIRETTA | sfida a due storici specialisti per il trofeo
Benvenuti alla diretta degli Internazionali d’Italia 2026 di doppio maschile, una finale che mette di fronte due coppie esperte e consolidate nel circuito. Da un lato, i giocatori italiani che hanno saputo raggiungere questa fase importante, dall’altro, i due avversari provenienti dall’America del Sud e dalla Spagna, entrambi con alle spalle numerose vittorie in questa specialità. La sfida si svolge sul campo centrale della capitale, con pubblico presente e attenzione rivolta a ogni punto giocato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale degli Internazionali d’Italia 2026 di doppio maschile che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti ai latini Horacio Zeballos (ARG) e Marcel Granollers (SPA). Ultimo atto molto complicato per gli azzurri, che hanno raggiunto la seconda finale della stagione in un Masters 1000 e provano a vincere anche questo dopo il titolo di Miami. Per giungere per la prima volta nell’ultimo atto hanno sconfitto tra gli altri i n.1 del seeding e ieri sono venuti a capo di un match molto complicato al super tie-break contro SkupskiHarrison. 🔗 Leggi su Oasport.it
Bolelli/Vavassori - Granollers/Zeballos -- Nitto Atp Finals 2025 / Girone A
Sullo stesso argomento
LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta due storici specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Jannik...
Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingC’è l’ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo.
Bolelli e Vavassori - Results on X | Live Posts & Updates x.com
LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale degli Internazionali d'Italia ... oasport.it
LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 7-6, 3-6, (10-6), ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in finale al Foro Italico per la prima voltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 40-15 Doppio fallo, questo sarà ininfluente? 40-0 Gran chiusura con la volèe ... oasport.it