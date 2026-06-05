LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-7 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri cedono il tiebreak

Notizia in breve

Gli azzurri hanno perso il tiebreak contro gli avversari, chiudendo il set 6-7. Durante il match, si è verificato un dialogo intenso tra i giocatori e il loro team, che ha deciso di continuare a giocare. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026. Gli incontri sono aggiornati in tempo reale, con i tifosi che possono seguire gli sviluppi sulla piattaforma dedicata.