LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-7 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri cedono il tiebreak
Gli azzurri hanno perso il tiebreak contro gli avversari, chiudendo il set 6-7. Durante il match, si è verificato un dialogo intenso tra i giocatori e il loro team, che ha deciso di continuare a giocare. La partita si sta svolgendo a Roland Garros 2026. Gli incontri sono aggiornati in tempo reale, con i tifosi che possono seguire gli sviluppi sulla piattaforma dedicata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Fitto dialogo tra gli azzurri ed il loro angolo. Per il momento la scelta è quella di proseguire. SECONDO SET 7-6 (4) Primo set GranollersZeballos. Esce in larghezza la risposta di rovescio di Bolelli. Termina qui il primo parziale. 4-6 GranollersZeballos. Passante di dritto inside in vincente super di Andrea. 3-6 GranollersZeballos. Non basta un super Vavassori, arriva la volèe vincente dello spagnolo. 3 set point. 3-5 GranollersZeballos. Servizio e smash a segno per Andrea. 2-5 GranollersZeballos. Recuperiamo un minibreak grazie ad un ottimo dritto lungolinea di Bolelli e lo smash in arretramento di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Bolelli - Vavassori VS Granollers - Zeballos (Roland Garros - Semifinale Doppio Maschile)
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