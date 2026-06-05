LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri rispondono per il set

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, la coppia italiana sta conducendo 5-4 nel secondo set contro Granollers e Zeballos. Durante lo scambio, Bolelli ha colpito un rovescio che si è fermato a metà rete, lasciando gli avversari a 15 punti nel game. Il punteggio attuale indica che gli azzurri sono a un passo dalla vittoria del set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 A metà rete il rovescio di Bolelli. 5-4 Game BolelliVavassori. Servizio, dritto e smash vincente di Andrea. Dopo il cambio di campo Zeballos servirà per rimanere nel set. 40-15 Il nastro rende vincente il passante di rovescio di Granollers, che chiede scusa. 40-0 Non passa la risposta di rovescio di Zeballos. 30-0 Prima esterna vincente del piemontese. 15-0 ACE Andrea. 4-4 Game GranollersZeballos. Se ne va la risposta di rovescio di Vavassori, che torna ora alla battuta. 40-0 Solito schema con l’argentino che chiude la volèe. 30-0 Ottima volèe d’istinto di Zeballos. 15-0 Prima vincente di Granollers. 🔗 Leggi su Oasport.it

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