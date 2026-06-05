LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri rispondono per il set

Notizia in breve

Al momento, la coppia italiana sta conducendo 5-4 nel secondo set contro Granollers e Zeballos. Durante lo scambio, Bolelli ha colpito un rovescio che si è fermato a metà rete, lasciando gli avversari a 15 punti nel game. Il punteggio attuale indica che gli azzurri sono a un passo dalla vittoria del set.