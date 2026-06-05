LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il tiebreak deciderà il primo set
Nel match di doppio maschile a Roland Garros, il punteggio è di 6-6 nel primo set. Granollers e Zeballos sono avanti 4-1 nel game attuale, dopo aver ottenuto una vittoria con un colpo potente dell’emiliano. La partita si decide al tiebreak, che determinerà chi si aggiudicherà il primo set. La diretta è aggiornata in tempo reale, con i giocatori in campo pronti a continuare la sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 GranollersZeballos. Prima vincente rabbiosa dell’emiliano. 0-4 GranollersZeballos. Niente da fare, Simone non riesce a spingere. 0-3 GranollersZeballos. Prima vincente dell’argentino. 0-2 GranollersZeballos. Pessima volèe di Simone, visibilmente in difficoltà a causa del problema alla caviglia. 0-1 GranollersZeballos. Out il lob di Bolelli, subito minibreak concesso. 6-6 Game GranollersZeballos. Altra ottima prima dello spagnolo. Si va al tiebreak. 40-0 Non passa la risposta di dritto di Simone. 30-0 Scappa via anche il rovescio di Vavassori. 15-0 Se ne va il dritto lungolinea di Bolelli. 6-5 Game BolelliVavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Bolelli - Vavassori VS Granollers - Zeballos (Roland Garros - Semifinale Doppio Maschile)
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