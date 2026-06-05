LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il tiebreak deciderà il primo set

Notizia in breve

Nel match di doppio maschile a Roland Garros, il punteggio è di 6-6 nel primo set. Granollers e Zeballos sono avanti 4-1 nel game attuale, dopo aver ottenuto una vittoria con un colpo potente dell’emiliano. La partita si decide al tiebreak, che determinerà chi si aggiudicherà il primo set. La diretta è aggiornata in tempo reale, con i giocatori in campo pronti a continuare la sfida.