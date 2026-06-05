LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-7 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri servono per rimanere nel match
Nel match di doppio maschile a Roland Garros, GranollersZeballos hanno vinto il primo set 7-6, mentre nel secondo sono avanti 5-4 contro BolelliVavassori. Gli italiani stanno servendo per rimanere in partita. Nel decimo game, l’avversario ha concluso con un intervento a rete seguito da uno smash.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Intervento a rete dell’iberico, che chiude con il successivo smash. 4-5 Game GranollersZeballos. Prima vincente dell’argentino. Dopo il cambio di campo Vavassori servirà per rimanere nel match. 40-15 Stop volley di rovescio in allungo arpionata da Granollers. 30-15 Peccato. Vavassori legge in anticipo le intenzioni dell’argentino ma manda in rete la volèe. 15-15 Granollers fa buona guardia a rete. 0-15 SI! Arriva il passante di dritto vincente di Bolelli. Al servizio Zeballos. 4-4 Game BolelliVavassori. Grandissima resistenza di Simone e volèe a campo aperto del compagno. 40-30 Peccato. Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto di Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Bolelli - Vavassori VS Granollers - Zeballos (Roland Garros - Semifinale Doppio Maschile)
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