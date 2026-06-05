LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-7 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri servono per rimanere nel match

Notizia in breve

Nel match di doppio maschile a Roland Garros, GranollersZeballos hanno vinto il primo set 7-6, mentre nel secondo sono avanti 5-4 contro BolelliVavassori. Gli italiani stanno servendo per rimanere in partita. Nel decimo game, l’avversario ha concluso con un intervento a rete seguito da uno smash.