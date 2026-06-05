LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-7 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri provano a rimanere in partita
Durante la partita di doppio maschile a Roland Garros 2026, Bolelli e Vavassori sono sotto di un set e un break contro Granollers e Zeballos, con il punteggio di 6-7, 1-2. Nel secondo set, il punteggio è 2-2, con Bolelli che ha realizzato un ace e un gioco con un ace, uno slice e uno smash. La partita è ancora in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Game BolelliVavassori. ACE dell’emiliano! AD-40 Slice di Simone e smash di Andrea. 40-40 E’ lungo il passante di dritto di Bolelli. Parità. 40-30 Chiude stavolta a rete Vavassori. 30-30 Non passa il dritto in uscita dal servizio dell’emiliano. 30-15 Scappa via la risposta di rovescio di Zeballos. 15-15 Leggerezza del piemontese, che manda lungo un comodo dritto a campo sguarnito. 15-0 Gran volèe di Vavassori dopo il servizio di Bolelli. 1-2 Game GranollersZeballos. Gran riflesso del sudamericano. 40-30 Corto il lob di Bolelli, tutto facile per l’argentino. 30-30 Doppio fallo Granollers. 30-15 Prima vincente dell’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Bolelli - Vavassori VS Granollers - Zeballos (Roland Garros - Semifinale Doppio Maschile)
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