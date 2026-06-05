LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-7 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri provano a rimanere in partita

Notizia in breve

Durante la partita di doppio maschile a Roland Garros 2026, Bolelli e Vavassori sono sotto di un set e un break contro Granollers e Zeballos, con il punteggio di 6-7, 1-2. Nel secondo set, il punteggio è 2-2, con Bolelli che ha realizzato un ace e un gioco con un ace, uno slice e uno smash. La partita è ancora in corso.