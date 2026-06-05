LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurri pericolosi in risposta

Notizia in breve

Durante il match di doppio a Roland Garros, Bolelli e Vavassori hanno vinto il terzo set contro Granollers e Zeballos con il punteggio di 3-2. In questa fase, Bolelli ha realizzato un riflesso a rete che ha contribuito alla vittoria del game. La partita è in corso e gli azzurri sono ancora in corsa, con il punteggio complessivo di 3-2.