LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurri pericolosi in risposta
Durante il match di doppio a Roland Garros, Bolelli e Vavassori hanno vinto il terzo set contro Granollers e Zeballos con il punteggio di 3-2. In questa fase, Bolelli ha realizzato un riflesso a rete che ha contribuito alla vittoria del game. La partita è in corso e gli azzurri sono ancora in corsa, con il punteggio complessivo di 3-2.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game BolelliVavassori. Grandissimo riflesso a rete dell’emiliano. 40-15 Con estrema calma Simone piazza lo smash vincente. 30-15 ACE di Andrea. 15-15 Si ferma sul nastro il passante di dritto del piemontese. 15-0 Ottima prima di Vavassori e puntuale volèe di Bolelli. 2-2 Game GranollersZeballos. Seconda aggressiva dell’iberico e comoda volèe del compagno. AD-40 Scambio spettacolare con salvataggi da una parte e dall’altra. Purtroppo esce in lunghezza il passante di rovescio di Bolelli. 40-40 Che bello il dritto inside in vincente di Vavassori. Parità. 40-30 Solido smash di Zeballos. 30-30 Volèe al centro intelligente di Granollers. 🔗 Leggi su Oasport.it
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