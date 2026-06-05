LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | problemi alla caviglia per l’emiliano

Notizia in breve

Durante il match di doppio a Roland Garros, l’emiliano ha accusato problemi alla caviglia, mentre il punteggio segna 4-3. I due italiani hanno conquistato il game con una prima esterna di Simone e un smash deciso di Andrea. La partita è in corso e gli atleti continuano a sfidarsi sul campo, con il punteggio che si mantiene serrato.