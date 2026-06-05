LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | problemi alla caviglia per l’emiliano
Durante il match di doppio a Roland Garros, l’emiliano ha accusato problemi alla caviglia, mentre il punteggio segna 4-3. I due italiani hanno conquistato il game con una prima esterna di Simone e un smash deciso di Andrea. La partita è in corso e gli atleti continuano a sfidarsi sul campo, con il punteggio che si mantiene serrato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Game BolelliVavassori. Gran prima esterna di Simone e rabbioso smash di Andrea. 40-30 Ottima risposta con il rovescio incrociato di Zeballos. 40-15 Scappa via la risposta di rovescio di Granollers. 30-15 Prima esterna dell’emiliano e smash del compagno. 15-15 Senza paura Vavassori spinge lo smash in arretramento con Simone che non si distrae sul colpo successivo. 0-15 Doppio fallo Bolelli. 3-3 Game GranollersZeballos. Comodo dritto a campo aperto dello spagnolo. AD-40 Di poco largo l’approccio con il dritto in chop del piemontese. 40-40 Gran prima al centro del sudamericano. 40-AD Palla break BolelliVavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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