Sono stati completati lavori di riqualificazione su marciapiedi e asfalti lungo il litorale di Marina di Pisa. Le operazioni hanno riguardato principalmente la sistemazione delle pavimentazioni e il miglioramento della viabilità nelle aree pubbliche. Attualmente, sono in corso ulteriori interventi di manutenzione e miglioramento della mobilità pedonale e veicolare nella zona. Le opere sono state realizzate per aggiornare le infrastrutture e rendere più funzionali gli spazi pubblici lungo il tratto costiero.

Pisa, 5 giugno 2026 – Sono in corso a Marina di Pisa interventi di riqualificazione che interessano la viabilità, i marciapiedi e gli spazi pubblici. Nelle ultime settimane sono stati conclusi lavori in aree tra loro contigue che hanno riguardato il rifacimento di marciapiedi e pavimentazioni stradali in via Ciurini, via Daiberto e via Crosio. Proseguono inoltre i lavori nel parcheggio di piazza Viviani, ultima fase della riqualificazione della piazza per quanto riguarda l’area destinata alla sosta dei veicoli. “Gli interventi conclusi nelle ultime settimane a Marina di Pisa - dichiara Virginia Mancini, assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa - rispondono a esigenze attese da tempo dai residenti e riguardano il miglioramento della viabilità e della fruibilità degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Litorale: completati interventi di riqualificazione su marciapiedi e asfalti a Marina

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