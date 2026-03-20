Litorale ‘pulizie’ di Pasqua Nuovi asfalti e marciapiedi

Nel litorale, in vista della Pasqua, sono in corso lavori di riqualificazione sui marciapiedi e di ripristino dell’asfalto nelle zone di Marina di Pisa. Gli interventi, iniziati nei mesi scorsi, riguardano tratti di strada colpiti dai lavori sulla rete idrica. La priorità è presentarsi in ordine prima dell’arrivo dei turisti, con lavori che coinvolgono sia le pavimentazioni che le superfici stradali.

Corsa contro il tempo per presentarsi al meglio già con l’arrivo dei turisti di Pasqua. Avanti tutta a Marina di Pisa interventi di riqualificazione dei marciapiedi e di ripristino della pavimentazione stradale sui tratti interessati nei mesi scorsi da interventi sulla rete idrica. È l’assessore ai lavori pubblici, Virginia Mancini, a fare il punto. "Stiamo partendo dai marciapiedi che presentavano le maggiori criticità – spiega –, proseguendo con la riasfaltatura delle strade dopo i lavori effettuati da Acque e l’attenzione dell’amministrazione sul litorale resta alta: già programmati altri interventi a Marina di Pisa, Tirrenia e... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Litorale, ‘pulizie’ di Pasqua. Nuovi asfalti e marciapiedi Articoli correlati Riccione, nuovi marciapiedi e asfalti in zona Abissinia: entro l’estate il completamento dei lavoriÈ stato avviato ieri mattina, lunedì 2 marzo, un importante intervento di riqualificazione nel quartiere Abissinia di Riccione. Leggi anche: Viale De Gasperi da riqualificare. Si parte con asfalti e marciapiedi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Litorale 'pulizie' di Pasqua Nuovi... Discussioni sull' argomento Litorale, ‘pulizie’ di Pasqua. Nuovi asfalti e marciapiedi; Primavera alle porte, Rimini prepara la stagione: via la duna in spiaggia e parte la cura del verde. Litorale, ‘pulizie’ di Pasqua. Nuovi asfalti e marciapiediCorsa contro il tempo per presentarsi al meglio già con l’arrivo dei turisti di Pasqua. Avanti tutta a Marina di Pisa interventi di riqualificazione dei marciapiedi e di ripristino della ... lanazione.it Feniglia e litorali di Orbetello, via alla pulizia: spiagge libere pronte per PasquaÈ ufficialmente iniziata la pulizia delle spiagge del Comune di Orbetello, con il recupero dei rifiuti grossolani presenti sugli arenili liberi. A darne notizia è l’assessore all’Ambiente Ivan Poccia, ... corrieredimaremma.it SUD TV. . Assemblea pubblica a Eboli per presentare il PAD, il Piano delle Aree Demaniali per la gestione del litorale tra tutela ambientale ed ecoturismo. Incontro lunedì 23 marzo alle 17:30. Maria Vita Della Monica #Eboli #litorale #PAD #ecoturismo #SudTv - facebook.com facebook Arrestata dalla Polizia a Ostia, lungo il litorale romano, una 34enne trovata in possesso di oltre 65 kg tra hashish, cocaina e marijuana, divisi in panetti. Gli investigatori, dopo un’attenta attività di osservazione, hanno eseguito una perquisizione domiciliare dur x.com