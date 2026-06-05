Il litorale si rifà il look | completati interventi su marciapiedi e asfalti quasi conclusa piazza Viviani

A Marina di Pisa sono stati completati interventi su marciapiedi e asfalti, mentre gli lavori su piazza Viviani sono quasi terminati. Gli interventi riguardano la riqualificazione della viabilità e degli spazi pubblici lungo il litorale. I lavori sono in corso e in fase di conclusione. Nessuna informazione sulle tempistiche finali o sui soggetti coinvolti.

Sono in corso a Marina di Pisa interventi di riqualificazione che interessano la viabilità, i marciapiedi e gli spazi pubblici. Nelle ultime settimane sono stati conclusi lavori in aree tra loro contigue che hanno riguardato il rifacimento di marciapiedi e pavimentazioni stradali in via Ciurini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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