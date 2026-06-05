L’Italia ritorna all’atomo

L’Italia ha approvato un disegno di legge delega sul “nucleare sostenibile” con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti. La decisione segna il ritorno all’uso dell’energia nucleare nel paese, dopo anni di divieto. La legge consente di avviare progetti relativi al settore, ma non specifica tempistiche o modalità di realizzazione. La discussione parlamentare si è concentrata sulla possibilità di sviluppare impianti per la produzione di energia nucleare.

Il tabù dell’atomo è ufficialmente infranto. Con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti, l’Aula di Montecitorio ha approvato il disegno di legge delega sul " nucleare sostenibile ". Il testo, firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, passa ora al Senato. L’obiettivo della maggioranza è blindare l’approvazione definitiva prima della pausa estiva, per poi varare i decreti attuativi entro la fine dell’anno. La svolta ha già una finestra temporale fissata dal ministero: accendere i primi mini-reattori tra il 2034 e il 2035, con il traguardo di lungo periodo di produrre 8 Gigawatt entro o il 2050, arrivando a coprire l’11% del fabbisogno nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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NUCLEARE IN ITALIA: RITORNO SHOCK DELLATOMO!

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