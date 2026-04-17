Nel 1976, in Italia, si discuteva di realizzare venti centrali nucleari, un progetto legato alla necessità di ridurre la dipendenza dal petrolio, i cui effetti della crisi petrolifera scoppiata tre anni prima continuavano a pesare sull’economia. In quegli anni, il dibattito pubblico e politico era intenso, con molti che vedevano nel nucleare una soluzione possibile per affrontare le sfide energetiche del paese.

Nel 1976 gli effetti della crisi petrolifera mondiale scatenata tre anni prima dalla guerra dello Yom Kippur si facevano ancora sentire in modo preoccupante. Il rincaro del petrolio e dei suoi derivati avevano eroso pesantemente la crescita delle economie ed i governi occidentali, non ultimo quello italiano, erano alla ricerca affannosa di fonti energetiche alternative all’oro nero. L’energia nucleare era considerata una delle frontiere su cui i Paesi contavano maggiormente. L’ Italia, fin dal decennio precedente (che vide la nascita dell’azienda nazionale Enel dalla nazionalizzazione delle compagnie private) si era trovata all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo dell’energia atomica.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’illusione dell’atomo: quando l’Italia (nel 1976) sognava venti centrali nucleari

Notizie correlate

Un atomo tira l’altro, l’Europa in crisi vuole più centrali per tuttiBolla nucleare Vertice sul nucleare a Parigi, per la crisi iraniana Von der Leyen e dieci capi di governo hanno la soluzione: mini-reattori ovunque...

Leggi anche: Macron, il piano: centrali nucleari dietro le Alpi, Italia circondata

Contenuti di approfondimento

L’illusione dell’atomo: quando l’Italia (nel 1976) sognava venti centrali nucleariCinquanta anni fa, alla Fiera di Milano del '76 l'Enel celebrava l'energia atomica come soluzione alla crisi. Ecco la storia di cosa è successo al Piano Donat-Cattin e alle 20 centrali previste ... panorama.it

L’illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabiliPuntare sul nucleare o sulle rinnovabili? Gli eventi di queste ore rendono ancora più attuale il dibattito, dice Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club. L'unica strada reale che ... repubblica.it