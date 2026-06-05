L’Italia ha ricevuto la penultima rata da 12,8 miliardi di euro del Pnrr, la nona tranche complessiva. La somma rappresenta un passo avanti nella distribuzione dei fondi europei destinati al Piano. La cifra conferma che l’Italia è in prima linea nell’attuazione del programma rispetto ad altri Paesi europei.

L’Italia ha incassato la nona e penultima rata del Pnrr: 12,8 miliardi di euro. Un altro risultato concreto che conferma una verità semplice: sull’attuazione del Piano l’Italia è oggi davanti a tutti in Europa. Andiamo avanti così, trasformando risorse in obiettivi raggiunti e risultati concreti per cittadini, imprese e territori. L’annuncio arriva su X dalla premier Giorgia Meloni. L’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento della rata, a seguito della valutazione positiva del 29 aprile scorso connessa al conseguimento dei 50 obiettivi collegati, suddivisi in 34 target e 16 milestone, comprendenti riforme e investimenti strategici per continuare a sostenere la crescita economica e sociale della Nazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’Italia incassa la penultima rata da 12,8 miliardi. Meloni: davanti a tutti

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Pnrr, incassata la penultima rata da 12,8 mld, ma sono incagliati 1.400 progetti per 17 mld

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