Pnrr arriva nona rata da 12,8 miliardi dall’Ue | Italia all’85% delle risorse

La Commissione europea ha approvato il pagamento della nona rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destinata all’Italia, per un importo di 12,8 miliardi di euro. Con questa somma, l’Italia ha ricevuto complessivamente circa l’85% delle risorse previste dal piano. La decisione riguarda il rilascio di fondi necessari per progetti e interventi già avviati nel quadro del Pnrr.

Arriva il via libera della Commissione europea al pagamento della nona rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destinata all’Italia, per un importo pari a 12,8 miliardi di euro. Si tratta della penultima tranche del Piano e rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di attuazione delle riforme e degli investimenti previsti. Secondo quanto comunicato dalle istituzioni europee, la valutazione positiva è legata al raggiungimento di 50 obiettivi tra traguardi e milestone. Con questo pagamento, il totale delle risorse già erogate all’Italia salirà a circa 166 miliardi di euro, pari all’85% dell’intero Piano. Il vicepresidente...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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