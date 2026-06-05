Un giovane attaccante ha segnato un record di medie gol in Italia, attirando l’attenzione. Accanto a lui, il portiere è tra i protagonisti principali della squadra. A settembre, entrambi sono considerati pilastri fondamentali. L’Inter si gode questa coppia di giocatori, che rappresentano un punto fermo per il futuro. La squadra si prepara a una nuova stagione con questi elementi chiave.

Inter News 24 Italia, il giovane centravanti e Donnarumma pilastri per settembre, mentre l’Inter si gode la coppia dei sogni. Se l’ Inter del prossimo anno dovrebbe ripartire in attacco dalla coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l’ Italia a settembre dovrebbe invece ricominciare con Pio Esposito come centravanti titolare. Da lui e da Donnarumma in porta, secondo il Corriere dello Sport. Il giovane attaccante si è preso di prepotenza la scena azzurra, approfittando anche dei problemi fisici che hanno frenato i suoi diretti concorrenti nel reparto offensivo. Con la sua straordinaria freschezza e un senso del gol fuori dal comune, il talento di scuola nerazzurra ha spazzato via ogni forma di scetticismo intorno al proprio valore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Italia del futuro riparte da Pio Esposito: medie gol da record

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