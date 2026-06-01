L’Italia di Silvio Baldini si prepara per le due partite di qualificazione al Mondiale del 3 giugno in Lussemburgo e il 7 giugno in Grecia, a Creta. La squadra si allena con Palestra, Pio Esposito e Fortini.

FIRENZE – L’Italia di Silvio Baldini è pronta per le partite del 3 giugno 2026 in Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Resta in gruppo Niccolò Fortini: il gruppo sale a 25 convocati, dal momento che proprio il difensore della Fiorentina, chiamato dal Ct Baldini per partecipare alla fase di preparazione delle due amichevoli non lascerà la comitiva azzurra. Reduce da una grande stagione a Cagliari, Palestra ha iniziato a correre e non si è più fermato. Nominato miglior difensore del campionato di Serie A, con una media di 27,96 kmh Marco Palestra è stato anche il calciatore più veloce dell’ultima stagione. Una stagione ricca per lui di soddisfazioni, dalla salvezza conquistata con i sardi all’esordio in Nazionale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nazionale di Baldini pronta per Lussemburgo e Grecia. Si riparte da Palestra, Pio Esposito e Fortini

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