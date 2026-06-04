L’Italia del calcio ha perso 1-0 contro una squadra del Lussemburgo in una partita di qualificazione. La rete decisiva è stata segnata da Pio Esposito. La partita si è svolta dopo che l’Italia aveva già concluso il percorso di qualificazione ai Mondiali, lasciando intendere che la squadra si sta concentrando sulla fase di ricostruzione.

Prima uscita dopo la delusione del Mondiale: la Nazionale sperimentale vince l'amichevole grazie alla rete dell'attaccante dell'Inter. Spazio totale ai giovani e alla personalità del nuovo corso azzurro. Archiviata la delusione per la mancata qualificazione alle fasi del Mondiale, per il calcio Italiano è ufficialmente iniziata l’ora della ricostruzione. E la ripartenza non poteva che fondarsi sulla linea verde. Nell’amichevole del 3 giugno, allo Stade de Luxembourg una Nazionale sperimentale e imbottita di giovanissimi talenti, ha superato i padroni di casa del Lussemburgo per 0-1. In panchina per l’occasione, si è seduto il commissario tecnico dell’Under 21 Silvio Baldini, che ha gettato in campo le possibili promesse future del nostro calcio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - L’Italia del futuro riparte da Lussemburgo: 0-1 firmato Pio Esposito

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