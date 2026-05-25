La villa di 400 metri quadri di un attore italiano è in vendita. La proprietà include una palestra con bagno turco e una piscina a sfioro. Si trova nelle colline a nord ovest di Lucca e è stata abitata per quasi vent'anni. Il prezzo richiesto è molto elevato. La casa è situata in una zona tranquilla e immersa nel verde, lontano dagli ambienti pubblici. La notizia è stata pubblicata senza ulteriori dettagli sui motivi della vendita.

Diego Abatantuono lascia Lucca. O meglio, lascia la villa immersa nelle colline a nord ovest di Lucca dove, per quasi due decenni, ha trascorso le sue vacanze lontano dai riflettori. Per oltre vent’anni la dimora di Mutigliano è stata il suo buen retiro, un angolo di paradiso nascosto tra la vegetazione delle colline lucchesi al riparo da occhi indiscreti e curiosi. Oggi, però, l’attore e comico milanese ha deciso di mettere in vendita l’immobile e voltare pagina. La notizia è trapelata dalla stampa locale e l’annuncio immobiliare pubblicato dall’agenzia, che si sta occupando della compravendita, ha fatto il giro del web in brevissimo tempo sia per la fama di Abatantuono sia per la bellezza della villa realizzata in stile toscano, che fino a oggi ha regalato privacy e tranquillità all’attore di “Eccezzziunale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Diego Abatantuono, in vendita la sua villa: 400 metri, palestra con bagno turco, piscina a sfioro e un prezzo folle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Villa da sogno sul Lago di Como: in vendita una residenza di lusso con piscina a sfioro e vista panoramicaUna villa situata sul Lago di Como è stata messa in vendita, offrendo una posizione fronte lago e ambienti di alta qualità.

Angelina Jolie ha messo in vendita la sua villa - mille metri quadrati, 6 camere da letto, 10 bagni, piscina. Per comprarla bastano 30 milioni di dollari...Una villa di mille metri quadrati con sei camere da letto, dieci bagni e una piscina è stata messa in vendita da parte di un’attrice nota.

Temi più discussi: Lucca, Diego Abatantuono mette in vendita la sua super villa per 2 milioni; Diego Abatantuono lascia il buen retiro toscano: in vendita la villa di Mutigliano – Il prezzo; Diego Abatantuono vende la megavilla in Toscana, da porcile a casa di pregio sulle colline: quanto è grande e quanto costa; Diego Abatantuono lascia il buen retiro toscano: la villa di Mutigliano è in vendita.

ABATANTUONO - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Diego Abatantuono lascia Lucca: in vendita la villa di MutiglianoLucca C’è un cancello sulle colline di Mutigliano che per oltre vent’anni ha custodito uno dei rifugi più discreti e meno raccontati di Diego Abatantuono. Oggi quel cancello si apre al mercato immobil ... msn.com

Lucca, Diego Abatantuono mette in vendita la sua super villa per 2 milioniIn un’epoca in cui Lucca era ancora una tranquilla cittadina di provincia ai margini del turismo di massa e dei riflettori di giornali, tv e rotocalchi, aveva fatto rumore la sua scelta di recuperar ... corrierefiorentino.corriere.it