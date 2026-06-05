L' islamismo e antisemitismo una minaccia per la democrazia
Secondo alcuni analisti, l’ideologia islamista rappresenta una minaccia per le democrazie europee. La militanza pro Palestina viene vista come una manifestazione di questo movimento, che, sotto il pretesto di un’azione anticoloniale, può mettere in discussione i principi della democrazia liberale.
Considera l’ideologia islamista come una minaccia per l’Europa. E la militanza pro Pal come un’emanazione di questo movimento che, dietro un paravento anticoloniale, insidia la democrazia liberale. Ritiene che gli ebrei in Occidente siano ormai in pericolo, ma avverte che in prospettiva non sono certo i soli. È una delle massime studiose europee di Fratellanza musulmana, Florence Bergeaud-Blackler. Da 30 anni studia penetrazione e reti del "frérisme". Che non è religione, ma un progetto di presa del potere che usa motivi e pretesti religiosi. Studiosa del Centro nazionale per la Ricerca scientifica, è stata audita dalla commissione sui legami tra politica e islamismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Islamist Terror Attack on Jews at Bondi Beach | Antisemitism Rising Worldwide
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Comunque Starmer sta pagando l'asservimento all*antisemitismo di un islamismo sempre più imperante e giustamente gli Inglesi si sono stufati! Succederà in Spagna, in Germania e in Francia dove Macron si è adeguato a questo andazzo... Apra gli occhi Sc x.com
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Il nuovo antisemitismo. Che unisce e rafforza gli estremismi antidemocraticiL’inchiesta raccontata dal Times of Israel sul lavoro sotto copertura della giornalista francese Nora Bussigny non è soltanto una denuncia dell’antisemitismo contemporaneo, ma una radiografia politica ... huffingtonpost.it