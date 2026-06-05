L' islamismo e antisemitismo una minaccia per la democrazia

Considera l’ideologia islamista come una minaccia per l’Europa. E la militanza pro Pal come un’emanazione di questo movimento che, dietro un paravento anticoloniale, insidia la democrazia liberale. Ritiene che gli ebrei in Occidente siano ormai in pericolo, ma avverte che in prospettiva non sono certo i soli. È una delle massime studiose europee di Fratellanza musulmana, Florence Bergeaud-Blackler. Da 30 anni studia penetrazione e reti del "frérisme". Che non è religione, ma un progetto di presa del potere che usa motivi e pretesti religiosi. Studiosa del Centro nazionale per la Ricerca scientifica, è stata audita dalla commissione sui legami tra politica e islamismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Islamist Terror Attack on Jews at Bondi Beach | Antisemitism Rising Worldwide

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